O pastor passou a cuidar do irmão em 2018, em Sobradinho II (DF). A vítima, que recebe aproximadamente R$ 7 mil mensais, apresentava doenças e sequelas mentais. Familiares começaram a suspeitar de negligência ao notar emagrecimento acentuado, feridas pelo corpo e perda da capacidade de fala.

A Justiça do Distrito Federal condenou o pastor Carlos Mendes de Carvalho por dopar e abandonar o próprio irmão idoso, que chegou a pesar 42 quilos e foi deixado com uma dívida de cerca de R$ 160 mil em empréstimos feitos em seu nome. Após a condenação, o religioso não foi mais localizado.

Em 2021, durante visita surpresa, parentes encontraram o idoso em estado descrito como cadavérico, sem conseguir andar ou falar, com ferimentos e sinais de falta de higiene. Segundo relatos, ele era dopado com altas doses de calmantes e permanecia longos períodos sem troca de fraldas.

A família reassumiu a tutela e registrou ocorrência na Polícia Civil do DF. Também descobriu que o pastor contratou empréstimos consignados e outras operações financeiras em nome do irmão, gerando endividamento até 2030.

Em primeira instância, Carlos Mendes foi condenado a 3 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto e à devolução de parte dos valores. Após recurso, a pena foi reduzida para 1 ano e 11 meses em regime aberto, com possibilidade de substituição por medidas restritivas e pagamento de cerca de R$ 90 mil à vítima, o que não foi feito.