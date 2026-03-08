08 de março de 2026
CASA DE MÁQUINAS

Menina morre eletrocutada em condomínio; subsíndico é indiciado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/ SBT News
Segundo a família, a criança brincava de esconde-esconde quando entrou na casa de máquinas e tocou em fios expostos.
Uma menina de 11 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na casa de máquinas da piscina do condomínio onde morava, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O subsíndico do prédio foi indiciado por homicídio culposo.

Leia mais: Vídeo mostra adolescente e morador de rua eletrocutados; ASSISTA

Segundo a família, a criança brincava de esconde-esconde quando entrou no espaço e tocou em fios expostos. Ela foi encontrada já sem vida. O caso aconteceu há quase um ano e ainda está sob investigação.

De acordo com apuração policial, a fiação elétrica no local não estava isolada adequadamente. Vídeos mostram que a área não tinha portão de proteção à época do acidente; a estrutura de isolamento teria sido instalada recentemente.

O subsíndico, Edgar Cavalcante da Cunha, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A defesa da família sustenta que outros responsáveis pela manutenção também devem ser investigados.

Especialistas apontam que a conservação das áreas comuns é, em regra, atribuição do síndico, podendo haver responsabilização civil e criminal em caso de omissão.

Com informações do SBT News.

