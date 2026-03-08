Uma menina de 11 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na casa de máquinas da piscina do condomínio onde morava, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O subsíndico do prédio foi indiciado por homicídio culposo.

Segundo a família, a criança brincava de esconde-esconde quando entrou no espaço e tocou em fios expostos. Ela foi encontrada já sem vida. O caso aconteceu há quase um ano e ainda está sob investigação.