Uma menina de 11 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na casa de máquinas da piscina do condomínio onde morava, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O subsíndico do prédio foi indiciado por homicídio culposo.
Segundo a família, a criança brincava de esconde-esconde quando entrou no espaço e tocou em fios expostos. Ela foi encontrada já sem vida. O caso aconteceu há quase um ano e ainda está sob investigação.
De acordo com apuração policial, a fiação elétrica no local não estava isolada adequadamente. Vídeos mostram que a área não tinha portão de proteção à época do acidente; a estrutura de isolamento teria sido instalada recentemente.
O subsíndico, Edgar Cavalcante da Cunha, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A defesa da família sustenta que outros responsáveis pela manutenção também devem ser investigados.
Especialistas apontam que a conservação das áreas comuns é, em regra, atribuição do síndico, podendo haver responsabilização civil e criminal em caso de omissão.
Com informações do SBT News.