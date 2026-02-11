Uma adolescente se feriu ao sofrer descarga elétrica enquanto atravessar uma rua alagada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (9). O morador de rua que tentou ajudá-la também levou choque, mas já recebeu alta.

De acordo com relatos, a jovem foi atingida pela corrente elétrica nas proximidades de um poste. A água acumulada na via conduziu a eletricidade, provocando o acidente.