Uma adolescente se feriu ao sofrer descarga elétrica enquanto atravessar uma rua alagada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (9). O morador de rua que tentou ajudá-la também levou choque, mas já recebeu alta.
Leia mais: Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina de pousada de luxo
De acordo com relatos, a jovem foi atingida pela corrente elétrica nas proximidades de um poste. A água acumulada na via conduziu a eletricidade, provocando o acidente.
Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro. Um dos homens encostou na vítima e também sofreu descarga elétrica.
Os dois foram levados a um hospital da região. O homem foi liberado após atendimento. A adolescente continua internada, com quadro de saúde estável e, segundo informações médicas, não corre risco de morte.
As chuvas causaram alagamentos e interrupções de energia em diferentes pontos da capital fluminense. Autoridades reforçam o alerta para que a população evite circular por áreas inundadas, sobretudo perto de postes e fiação elétrica.
*Com informações do SBT News