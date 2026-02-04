O número de emissões da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) chegou a 298,5 mil depois das mudanças de regras que flexibilizaram a obtenção do documento, disse o Ministério dos Transportes na segunda-feira (2).

Além disso, o número de pessoas que deu entrada para ter a primeira habilitação teve um aumento de 360% na comparação de janeiro com o mesmo mês do ano passado -foram 1,7 milhão de pedidos no mês passado, contra 369,2 mil de 2025, mostram dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).