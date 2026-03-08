Um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Pernambuco tombou na manhã deste domingo (8) na BR-251, na altura do km 441, em Grão Mogol, no Norte de Minas, deixando dois mortos e dezenas de feridos.
Leia mais: Acidente com ônibus escolar fere 16 passageiros
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 50 pessoas — dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros — e foi encontrado fora da pista. As equipes atuaram na sinalização da rodovia e no controle de riscos de incêndio e explosão.
Um homem e uma mulher morreram no local e ficaram presos às ferragens. A retirada dos corpos depende da conclusão da perícia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos. Um passageiro em estado grave foi levado de helicóptero para Montes Claros. Outras vítimas foram encaminhadas a hospitais de Francisco Sá e de Grão Mogol. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou a ocorrência.
Com informações do g1.