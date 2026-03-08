Um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Pernambuco tombou na manhã deste domingo (8) na BR-251, na altura do km 441, em Grão Mogol, no Norte de Minas, deixando dois mortos e dezenas de feridos.

Leia mais: Acidente com ônibus escolar fere 16 passageiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 50 pessoas — dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros — e foi encontrado fora da pista. As equipes atuaram na sinalização da rodovia e no controle de riscos de incêndio e explosão.