ACIDENTE EM MG

Ônibus tomba na BR-251, 2 vítimas morrem e outras são feridas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 50 pessoas — dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros.
Um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Pernambuco tombou na manhã deste domingo (8) na BR-251, na altura do km 441, em Grão Mogol, no Norte de Minas, deixando dois mortos e dezenas de feridos.

Leia mais: Acidente com ônibus escolar fere 16 passageiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 50 pessoas — dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros — e foi encontrado fora da pista. As equipes atuaram na sinalização da rodovia e no controle de riscos de incêndio e explosão.

Um homem e uma mulher morreram no local e ficaram presos às ferragens. A retirada dos corpos depende da conclusão da perícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos. Um passageiro em estado grave foi levado de helicóptero para Montes Claros. Outras vítimas foram encaminhadas a hospitais de Francisco Sá e de Grão Mogol. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou a ocorrência.

Com informações do g1.

