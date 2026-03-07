07 de março de 2026
NESTE SÁBADO

Acidente com ônibus escolar fere 16 passageiros

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMDF
De acordo com a Polícia Militar, 16 adolescentes foram encaminhadas a hospitais com ferimentos moderados.
Um ônibus escolar com 19 ocupantes bateu numa árvore e, em seguida, numa passarela na manhã deste sábado (7), na Epia Sul, nas proximidades da Candangolândia, no Distrito Federal. O acidente aconteceu às 8h30 e deixou múltiplas vítimas, sem registro de mortes, informou o portal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, 16 adolescentes foram encaminhadas a hospitais com ferimentos moderados, sem indícios de traumatismo craniano ou hemorragia. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os atendidos estavam 14 adolescentes, uma mulher adulta e um homem adulto.

O grupo saiu de Cidade Ocidental (GO) com destino a uma escola no Guará (DF), onde participaria de um campeonato de vôlei. Após a colisão, a porta do veículo ficou travada, e as vítimas precisaram ser retiradas pelas janelas.

A PM informou que o motorista relatou perda de controle após a quebra da barra de direção. O teste do bafômetro deu resultado negativo. A perícia da Polícia Civil esteve no local.

