Um ônibus escolar com 19 ocupantes bateu numa árvore e, em seguida, numa passarela na manhã deste sábado (7), na Epia Sul, nas proximidades da Candangolândia, no Distrito Federal. O acidente aconteceu às 8h30 e deixou múltiplas vítimas, sem registro de mortes, informou o portal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, 16 adolescentes foram encaminhadas a hospitais com ferimentos moderados, sem indícios de traumatismo craniano ou hemorragia. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os atendidos estavam 14 adolescentes, uma mulher adulta e um homem adulto.

O grupo saiu de Cidade Ocidental (GO) com destino a uma escola no Guará (DF), onde participaria de um campeonato de vôlei. Após a colisão, a porta do veículo ficou travada, e as vítimas precisaram ser retiradas pelas janelas.