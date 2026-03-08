A presença de uma arma de fogo em episódios de violência doméstica aumenta em 85% o risco de que a agressão termine em morte, segundo levantamento do Instituto Sou da Paz divulgado neste domingo (8).

Leia mais: Dia da Mulher tem atos contra feminicídio em capitais e no DF

O cálculo foi feito a partir da comparação entre mulheres feridas e mortas por diferentes tipos de armas, explica Carolina Ricardo, diretora-executiva do instituto. "As armas de fogo matam muito mais as mulheres do que simplesmente ferem", explica.