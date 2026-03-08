Em Brasília, o Ato Político-Cultural do Dia Internacional de Luta das Mulheres prevê concentração às 13h no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), com marcha até o Palácio do Buriti a partir das 15h.

Manifestantes foram às ruas neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, para protestar contra o feminicídio e o assédio em diversas capitais do país, incluindo o Distrito Federal.

Além do combate à violência contra a mulher, o movimento defende a ampliação de políticas públicas, maior representação feminina, proteção e defesa da vida das mulheres. Também estão entre as pautas o fim da escala 6×1 e a soberania dos povos.

O ato conta com apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT-DF), do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) e do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade de Brasília (Sindfub). No DF, há participação de partidos como Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialismo e Liberdade (PSol), com posicionamento de oposição ao governo local.

Na véspera da data, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em pronunciamento em rede nacional, o enfrentamento ao feminicídio.