O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nessa sexta-feira (6) a quinta nota pública em menos de três meses para negar suspeitas de ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Master.

Na manifestação mais recente, a Secretaria de Comunicação do STF informou que uma “análise técnica” dos dados telemáticos de Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, concluiu que mensagens de visualização única enviadas em 17 de novembro de 2025 não correspondem aos contatos do ministro nos arquivos apreendidos.