O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nessa sexta-feira (6) a quinta nota pública em menos de três meses para negar suspeitas de ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Master.
Na manifestação mais recente, a Secretaria de Comunicação do STF informou que uma “análise técnica” dos dados telemáticos de Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, concluiu que mensagens de visualização única enviadas em 17 de novembro de 2025 não correspondem aos contatos do ministro nos arquivos apreendidos.
Segundo a nota, os prints das mensagens estariam vinculados a outras pastas de contatos no computador de Vorcaro e não teriam sido direcionados a Moraes. Os nomes relacionados aos arquivos não foram divulgados em razão de sigilo decretado pelo ministro André Mendonça.
Reportagem de O Globo afirmou que Vorcaro enviou mensagens ao ministro no dia da prisão, incluindo a frase “Conseguiu bloquear?”. Moraes já havia negado, na véspera, ter recebido qualquer mensagem.
O ministro está no centro da crise política relacionada ao caso Master, após a revelação de contrato de R$ 129 milhões entre o banco e o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes. Ele e a advogada não comentaram o contrato.
Desde dezembro, Moraes divulgou sucessivas notas negando pressão sobre o Banco Central em tratativas envolvendo o Banco Master e a aplicação da Lei Magnitsky, além de refutar informações sobre encontros com Vorcaro.
Com informações do SBT News.