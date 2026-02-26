26 de fevereiro de 2026
Jovem mata com canivete mulher que se recusou a beijá-lo

Por | da Reprodução/
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Polícia Militar
À polícia, o criminoso afirmou que, após a negativa, teve um “branco”.
Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas após recusar o beijo de um jovem de 18 anos na porta de casa, na noite de segunda-feira (23), no Alto Paranaíba (Maranhão). O filho da vítima, de oito anos, presenciou o crime.

Leia mais: Jovem esfaqueada ao negar pedido de namoro acorda do coma

Priscila Beatriz Assis Teixeira foi socorrida consciente e levada ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Jeferson Leal, foi até a casa para negociar a venda de um celular. Durante a conversa, tentou beijar a vítima, que recusou. À polícia, ele afirmou que, após a negativa, teve um “branco” e a atingiu com vários golpes de canivete.

A Polícia Militar iniciou buscas após ser acionada por volta das 23h. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o trajeto de ida e fuga do suspeito, que pulou muros de residências vizinhas. Uma testemunha e o filho da vítima reconheceram as características dele.

Durante as diligências, os militares receberam informação de que um homem tentava deixar a cidade de táxi, alegando ter cometido um “fato grave”. A partir de dados obtidos em redes sociais, a polícia chegou a um endereço no bairro Juca Franco, onde o jovem foi localizado. No imóvel, havia roupas sujas de barro compatíveis com as imagens registradas.

Ele confessou o crime e reconheceu o canivete encontrado na casa da vítima como a arma utilizada. De acordo com a Polícia Civil, não havia antecedentes criminais contra ele. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao Presídio Regional de Araxá e vai responder por feminicídio.

Priscila foi sepultada na manhã de quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Campos Altos.

Com informações do g1

