Clérigos iranianos afirmaram que a Assembleia dos Peritos, órgão responsável por escolher o líder supremo do país, já definiu o sucessor do aiatolá Ali Khamenei, morto em ataques atribuídos a Estados Unidos e Israel. O nome, porém, não foi divulgado.
A decisão é tomada enquanto Israel intensifica bombardeios contra alvos energéticos em Teerã. Equipes relataram que depósitos de combustível foram atingidos, e água da chuva escurecida por fuligem foi registrada na capital iraniana após os ataques.
O Exército israelense declarou que também pretende atingir o novo líder iraniano. Paralelamente, países do Golfo Pérsico relataram uma nova onda de ataques com drones e mísseis. No Bahrein, três pessoas ficaram feridas e uma usina de dessalinização foi atingida. O Kuwait informou danos a um prédio governamental e a um depósito de combustível.
Segundo a organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), ao menos 1.205 civis morreram no Irã desde o início da ofensiva, incluindo 194 crianças. O número supera o total registrado na guerra de 12 dias ocorrida no verão passado, de acordo com o grupo.
Entre os nomes apontados por analistas como possíveis sucessores estão Mojtaba Khamenei, filho do líder morto; Alireza Arafi; Mohammad Mehdi Mirbagheri; Hassan Khomeini; e Hashem Hosseini Bushehri.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os ataques devem se intensificar e minimizou ameaças feitas por autoridades de segurança iranianas.
Com informações da CNN.