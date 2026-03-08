Clérigos iranianos afirmaram que a Assembleia dos Peritos, órgão responsável por escolher o líder supremo do país, já definiu o sucessor do aiatolá Ali Khamenei, morto em ataques atribuídos a Estados Unidos e Israel. O nome, porém, não foi divulgado.

A decisão é tomada enquanto Israel intensifica bombardeios contra alvos energéticos em Teerã. Equipes relataram que depósitos de combustível foram atingidos, e água da chuva escurecida por fuligem foi registrada na capital iraniana após os ataques.