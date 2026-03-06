06 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CONTROLE

Trump diz que quer escolher o novo líder do Irã

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/CBS6 Albany/Youtube
Em entrevista ao site Axios, Trump declarou que “precisa estar envolvido” na definição do sucessor do líder iraniano.
Em entrevista ao site Axios, Trump declarou que “precisa estar envolvido” na definição do sucessor do líder iraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quinta-feira (5) que pretende participar da escolha do próximo líder supremo do Irã, após a morte do aiatolá Ali Khamenei nos primeiros ataques do atual conflito no Oriente Médio.

Leia mais: Guerra no Irã pode encarecer até alimentos no Brasil

Em entrevista ao site Axios, Trump declarou que “precisa estar envolvido” na definição do sucessor do líder iraniano. O presidente também disse que não aceita a possibilidade de Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, assumir o cargo, classificando-o como um candidato “inaceitável”.

Segundo Trump, o objetivo seria apoiar alguém que possa “trazer harmonia e paz” ao país. A declaração ocorre enquanto Estados Unidos e Israel intensificam ataques contra o Irã, que responde com ofensivas contra alvos na região.

O conflito, que já dura seis dias, tem ampliado o alcance da guerra no Oriente Médio e provocado ataques e tensões em diversos países da região.

Com informações do Associated Press

Comentários

Comentários