O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quinta-feira (5) que pretende participar da escolha do próximo líder supremo do Irã, após a morte do aiatolá Ali Khamenei nos primeiros ataques do atual conflito no Oriente Médio.
Em entrevista ao site Axios, Trump declarou que “precisa estar envolvido” na definição do sucessor do líder iraniano. O presidente também disse que não aceita a possibilidade de Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, assumir o cargo, classificando-o como um candidato “inaceitável”.
Segundo Trump, o objetivo seria apoiar alguém que possa “trazer harmonia e paz” ao país. A declaração ocorre enquanto Estados Unidos e Israel intensificam ataques contra o Irã, que responde com ofensivas contra alvos na região.
O conflito, que já dura seis dias, tem ampliado o alcance da guerra no Oriente Médio e provocado ataques e tensões em diversos países da região.
Com informações do Associated Press