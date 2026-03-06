O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quinta-feira (5) que pretende participar da escolha do próximo líder supremo do Irã, após a morte do aiatolá Ali Khamenei nos primeiros ataques do atual conflito no Oriente Médio.

Em entrevista ao site Axios, Trump declarou que “precisa estar envolvido” na definição do sucessor do líder iraniano. O presidente também disse que não aceita a possibilidade de Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, assumir o cargo, classificando-o como um candidato “inaceitável”.