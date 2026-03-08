O Irã anunciou neste domingo (8) a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país, sucedendo seu pai, Ali Khamenei, morto em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. A decisão foi tomada pela Assembleia dos Peritos, responsável pela sucessão no regime iraniano.
A nomeação ocorre em meio à intensificação dos bombardeios israelenses contra alvos energéticos em Teerã. Depósitos de combustível foram atingidos, e relatos indicam chuva escurecida por fuligem na capital após os ataques. O Exército de Israel declarou que também pretende atingir o novo líder.
Paralelamente, países do Golfo Pérsico registraram novos ataques com drones e mísseis. No Bahrein, três pessoas ficaram feridas e uma usina de dessalinização foi atingida. O Kuwait informou danos a um prédio governamental e a um depósito de combustível.
Segundo a organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), ao menos 1.205 civis morreram no Irã desde o início da ofensiva, incluindo 194 crianças — número superior ao registrado na guerra de 12 dias ocorrida no ano passado, de acordo com o grupo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os ataques devem se intensificar e classificou a alta do petróleo como um “pequeno preço a pagar”. Neste domingo, o barril ultrapassou US$ 100 pela primeira vez desde 2022.
Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é o segundo filho de Ali Khamenei e tem influência nos bastidores, com ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica. Ele não ocupa cargo oficial no regime.
Com informações da CNN.