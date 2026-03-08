O Irã anunciou neste domingo (8) a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país, sucedendo seu pai, Ali Khamenei, morto em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. A decisão foi tomada pela Assembleia dos Peritos, responsável pela sucessão no regime iraniano.

A nomeação ocorre em meio à intensificação dos bombardeios israelenses contra alvos energéticos em Teerã. Depósitos de combustível foram atingidos, e relatos indicam chuva escurecida por fuligem na capital após os ataques. O Exército de Israel declarou que também pretende atingir o novo líder.