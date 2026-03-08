08 de março de 2026
AGRESSÃO

Mulher é presa por morder e socar filho de 9 anos

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMSP
Segundo a corporação, ela ainda tentou atacar a criança com uma faca.
Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na manhã deste sábado (7), na zona sul de São Paulo, sob suspeita de ter agredido com socos e mordidas o próprio filho, de nove anos de idade. A ocorrência foi na região do Socorro, zona sul da capital paulista.

Segundo a corporação, ela ainda tentou atacar a criança com uma faca. O nome dela não foi divulgado. A PM declarou que a mulher chegou a fugir do local antes de ser localizada pelos agentes.

O filho foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santo Amaro, também na zona sul, onde permaneceu sob observação e recebeu acompanhamento de assistentes sociais. Não há informações sobre para onde ele será encaminhado.

