Um homem morreu após ser esfaqueado pela enteada na madrugada de hoje em Suzano, na Grande São Paulo.

O homem, 37, brigava com a companheira, mãe dela. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o casal estava em casa, na rua Antônio Felix Pinto, quando teve um desentendimento a respeito de uma suposta traição por volta das 3h.