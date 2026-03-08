Imagens de moradores mostram a mulher agarrada ao poste enquanto a água avançava. O homem envolve a corda no próprio corpo, prende na vítima e fixa no poste para estabilizá-la antes de retirá-la dali.

Um homem precisou amarrar uma mulher a um poste com uma corda antes de resgatá-la da enxurrada provocada pelo temporal que atingiu Sorocaba (SP) nesse sábado (7). A cena foi registrada em vídeo na Avenida Afonso Vergueiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), choveu quase 73 milímetros em apenas uma hora na cidade. Em 24 horas, o acumulado chegou a 102 mm, conforme balanço da Defesa Civil estadual.

O temporal causou alagamentos em vias como as avenidas Dom Aguirre, Ipanema e Afonso Vergueiro, além do terminal Santo Antonio. Houve ainda queda do muro de uma escola no Jardim Nova Esperança.

Trechos das avenidas Afonso Vergueiro, Dom Aguirre, XV de Agosto e do Parque das Águas foram interditados. Também foram registrados pontos de alagamento nas avenidas Londres e Comendador Pereira Inácio com Washington Luiz.