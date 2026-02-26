Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é resgatada após passar cerca de três horas agarrada a um poste durante a forte enxurrada que atingiu Ubá na noite de segunda-feira (23). Edna Almeida Silva, de 56 anos, foi arrastada pela água depois que a parede da casa em que morava cedeu. O salvamento foi feito por vizinhos e sob aplausos. As informações são do g1.
Moradora do Centro da cidade, ela relatou que não sabe nadar e que, ao ser levada pela correnteza, conseguiu se segurar no poste para manter o rosto fora d’água. Com ajuda de uma corda lançada por moradores, permaneceu no local até o nível da água baixar, por volta das 5h. “Foi um milagre, minha fé me salvou”, afirmou, apesar de ter perdido seu animal de estimação. "Vi minha cachorrinha passar e não consegui fazer nada".
O namorado dela, Luciano Franklin Fernandes, de 50 anos, que estava na casa no momento do temporal, foi levado pela enxurrada e ainda está desaparecido. Ele é um dos dois desaparecidos registrados no município.
A enchente foi classificada pela prefeitura como a maior dos últimos anos. Em cerca de três horas e meia, choveu aproximadamente 174 milímetros, provocando o transbordamento do Rio Ubá, que atingiu 7,82 metros. Houve desabamentos, interdições de pontes e dezenas de ocorrências atendidas por equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e polícias.
Com informações do g1