O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o Líbano “pagará o preço total” caso o Hezbollah continue promovendo ataques contra o território israelense.

A declaração foi feita após reunião de avaliação com o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), tenente-general Eyal Zamir, e outros oficiais de segurança. Segundo Katz, Israel não permitirá investidas contra suas tropas ou comunidades a partir do território libanês e não pretende evacuar moradores das áreas afetadas.