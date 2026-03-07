O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o Líbano “pagará o preço total” caso o Hezbollah continue promovendo ataques contra o território israelense.
A declaração foi feita após reunião de avaliação com o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), tenente-general Eyal Zamir, e outros oficiais de segurança. Segundo Katz, Israel não permitirá investidas contra suas tropas ou comunidades a partir do território libanês e não pretende evacuar moradores das áreas afetadas.
O ministro afirmou que o governo libanês não cumpriu o compromisso firmado no cessar-fogo de novembro de 2024, que previa o desarmamento do grupo apoiado pelo Irã. Em mensagem dirigida ao presidente libanês, Joseph Aoun, Katz cobrou medidas para conter o Hezbollah.
Ele também declarou que Israel não tem reivindicações territoriais sobre o Líbano, mas não aceitará a retomada de anos de ataques transfronteiriços. Ao mencionar o ex-líder do grupo, Hassan Nasrallah, afirmou que o atual dirigente, Naim Qassem, poderá levar o país ao mesmo caminho de destruição caso a escalada continue.
As declarações ocorrem enquanto Israel mantém operações militares contra o Hezbollah, após o grupo lançar foguetes e drones contra o país em apoio ao Irã durante a guerra em curso envolvendo Israel, Estados Unidos e o regime iraniano.
Com informações do The Times of Israel.