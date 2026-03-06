De acordo com o Metrópoles, Moisés Galdino estava acompanhado da amante quando começou a apresentar sinais de infarto após a relação sexual. A acompanhante acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um pastor evangélico de 53 anos morreu aopassar mal dentro de um motel no bairro Canaazinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, na quarta-feira (4).

A equipe médica iniciou manobras de reanimação, que se estenderam por cerca de uma hora,mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu e teve a morte confirmada ainda no motel.

A Polícia Militar também foi chamada, mas, quando os agentes chegaram, a mulher já havia ido embora. Antes de sair, ela informou aos socorristas que a vítima era casada e que não aguardaria a chegada da polícia.

Segundo o Samu, o corpo não apresentava sinais de violência. A esposa do pastor foi chamada e fez o reconhecimento do cadáver.