Um pastor evangélico de 53 anos morreu aopassar mal dentro de um motel no bairro Canaazinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, na quarta-feira (4).
De acordo com o Metrópoles, Moisés Galdino estava acompanhado da amante quando começou a apresentar sinais de infarto após a relação sexual. A acompanhante acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A equipe médica iniciou manobras de reanimação, que se estenderam por cerca de uma hora,mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu e teve a morte confirmada ainda no motel.
A Polícia Militar também foi chamada, mas, quando os agentes chegaram, a mulher já havia ido embora. Antes de sair, ela informou aos socorristas que a vítima era casada e que não aguardaria a chegada da polícia.
Segundo o Samu, o corpo não apresentava sinais de violência. A esposa do pastor foi chamada e fez o reconhecimento do cadáver.