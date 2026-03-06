06 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PERDA DE CONTROLE

Latino e equipe sofrem acidente de ônibus na SP-130

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
O motorista perdeu o controle da direção.
O motorista perdeu o controle da direção.

O cantor Latino e integrantes de sua equipe sofreram um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão, no interior de São Paulo.

Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, o acidente aconteceu no km 308,6 da pista sul, no sentido interior-capital. O veículo seguia pela faixa da direita na pista norte quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou para a pista contrária e parou no acostamento na contramão.

O empresário do artista, Bruno Freire Ribeiro, confirmou o ocorrido e informou que o cantor não se feriu. Dois integrantes da equipe — um baixista e um roadie — tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.

O ônibus havia saído de Mogi das Cruzes e seguia para São José do Rio Preto, onde o cantor tem apresentação marcada para sábado (7). Até o momento, o show não foi cancelado.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários