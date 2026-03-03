O presidente Donald Trump encaminhou uma carta para o Congresso americano nesta segunda-feira (2), na qual detalha as operações e as motivações para o ataque ao Irã. No documento, obtido pelo jornal The New York Times e outros veículos locais, o mandatário afirma que os ataques foram necessários para "neutralizar as atividades malignas do Irã".

Ele também afirma no documento que as ações militares têm como objetivo proteger o território americano e que os bombardeios servem para promover "interesses nacionais vitais", incluindo a garantia do livre fluxo de comércio no estreito de Hormuz.

Trump afirma aos congressistas que a guerra não tem data para acabar. O presidente admitiu, na carta, que não é possível determinar a duração ou extensão total das operações militares. Também reconhece que o país pode ter iniciado uma ação militar prolongada.