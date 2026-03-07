As informações foram obtidas pelo G1 e pelo jornal O Estado de S. Paulo. Segundo a bióloga, o texto vai passar por revisão geral com correções técnicas, ajustes na apresentação dos dados e mudança nas explicações sobre os resultados. Procurada pela reportagem, Tatiana disse que não daria entrevista sobre o assunto.

A bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) que apresenta a polilaminina como possível tratamento para lesão medular aguda, afirma que o artigo pré-print com os primeiros testes da substância em humanos tem erros e imprecisões e fará uma correção do texto.

O artigo pré-print (que não passou pela revisão de outros pesquisadores) foi publicado em fevereiro de 2024 na plataforma MedRXiv. O texto foi enviado a revistas científicas, mas foi rejeitado. Com a nova versão, a pesquisadora pretende submetê-lo novamente.

Um dos pontos questionados por outros cientistas e neurocirurgiões é que o artigo publicado não trazia informações sobre se os pacientes tratados com polilaminina passaram por exames para descartar o diagnóstico de choque medular antes da aplicação da substância. O quadro, comum em pacientes que sofrem trauma na medula, leva à perda temporária de reflexos e atividade motora, que podem ser recuperadas posteriormente. A falta de confirmação poderia levar a um erro na classificação da lesão e na interpretação dos resultados.

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, a pesquisadora afirmou que os pacientes não estavam em choque medular quando receberam a aplicação e que passaram por testes para descartar o quadro, informação que estará na nova versão do artigo. Segundo Tatiana, todos os pacientes passaram por um dos seguintes testes para descartar o choque medular: o teste do retorno do reflexo bulbocavernoso ou o teste do sinal de Babinski, que não é considerado tão preciso quanto o primeiro.