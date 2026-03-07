Em nota divulgada nesta sexta-feira (6), o gabinete afirmou que os prints das mensagens encontrados no telefone de Vorcaro "estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionados" ao ministro.

Três técnicos e peritos criminais ouvidos pela reportagem contradizem a explicação apresentada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para negar que mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, no dia de sua prisão, tenham sido enviadas a ele.

As mensagens eram enviadas por meio de prints dessas anotações, em imagens que desaparecem automaticamente após serem vistas (a chamada visualização única). Os textos eram escritos no bloco de notas, depois transformados em print e enviados no formato instantâneo.

"A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes", diz o comunicado.

Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, porém, a forma como arquivos aparecem organizados após a extração de dados de um celular não permite concluir automaticamente quem seria o destinatário de uma mensagem.