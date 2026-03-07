A decisão foi tomada nesta quinta-feira (5), após a Justiça constatar que o ex-jogador deixou o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial.

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro revogou a liberdade condicional do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, e determinou seu retorno à prisão em regime semiaberto.

A reportagem fez contato com o advogado Lúcio Adolfo, que representa Bruno, por WhatsApp às 18h50. Às 19h02 ele escreveu "Te retorno mais tarde", mas não respondeu mais até a publicação deste texto. Em manifestações anteriores no processo, a defesa afirmou que as condições impostas pela Justiça para o benefício vinham sendo cumpridas.

Na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega disse que Bruno viajou para o Acre sem autorização prévia do juiz responsável pela execução da pena.

"As condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido. Apenas quatro dias após a efetivação do livramento condicional, o penitente foi para o estado do Acre sem a prévia autorização deste juízo", escreveu Nóbrega na decisão.