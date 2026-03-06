O banqueiro Daniel Vorcaro enviou mensagens ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes horas antes de ser preso, em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos. Os trechos foram encontrados pela Polícia Federal no celular apreendido do empresário, armazenados em um bloco de notas e enviados pelo WhatsApp em modo de visualização única. O conteúdo, acessado e divulgado pelo portal Metrópoles, não mostra as respostas do ministro, que nega ter recebido as mensagens.

Leia mais: Celular de Vorcaro tem de ministros do STF a chefes do Congresso

De acordo com a apuração, Vorcaro tentava embarcar para Dubai quando foi detido. As conversas mencionam tentativas de concluir negociações relacionadas ao Banco Master e pedidos por informações sobre eventuais desdobramentos do caso.

Transcrições por horário: