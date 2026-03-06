O banqueiro Daniel Vorcaro enviou mensagens ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes horas antes de ser preso, em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos. Os trechos foram encontrados pela Polícia Federal no celular apreendido do empresário, armazenados em um bloco de notas e enviados pelo WhatsApp em modo de visualização única. O conteúdo, acessado e divulgado pelo portal Metrópoles, não mostra as respostas do ministro, que nega ter recebido as mensagens.
De acordo com a apuração, Vorcaro tentava embarcar para Dubai quando foi detido. As conversas mencionam tentativas de concluir negociações relacionadas ao Banco Master e pedidos por informações sobre eventuais desdobramentos do caso.
Transcrições por horário:
Às 7h18: Bom dia tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E ai eu irei pra la pra tentar assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema qual falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do brb me disse que ta tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas la. Se vazar algo sera pessimo mas pode ser um gancho pra entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade vamos falar
7h19: Moraes responde.
17h22: Fiz uma correria aqui pra tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação
17h26: Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?
17h31: Moraes responde.
19h58: Alguma novidade?
20h21: Moraes responde.
20h23: Moraes responde.
20h48: Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do esteves. To indo assinar com os investidores de fora e estou online.
Imagem obtida pelo Metrópoles
Ministro nega
As respostas atribuídas ao ministro não puderam ser recuperadas, pois foram enviadas no formato de visualização única, que desaparece após a abertura. Em nota, Moraes afirmou que não recebeu as mensagens e classificou a informação como “ilação mentirosa” contra o Supremo.
No mesmo dia da prisão, investigadores apontaram que Vorcaro já tinha conhecimento da investigação sobre supostas fraudes envolvendo a venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília. Segundo a PF, há suspeita de que ele tenha acessado ilegalmente sistemas para descobrir a existência do inquérito e também consultar procedimentos do Ministério Público.
Outra frente da investigação menciona conversas interceptadas entre Vorcaro e sua então noiva, Martha Graeff, nas quais ele afirma ter se encontrado com alguém identificado como “alexandre moraes” em abril de 2025.
A defesa do banqueiro informou que pediu ao STF a abertura de investigação para identificar a origem de possíveis vazamentos de informações sigilosas extraídas dos celulares apreendidos na apuração.
Com informações do Metrópoles.