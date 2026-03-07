Anderson Kauan, primo dos irmãos Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, desaparecidos desde 4 de janeiro, foi encontrado nu e com sintomas de fraqueza depois de ter passado três dias perdido em uma área de mata em Bacabal, no Maranhão. A criança percorreu cerca de 20 quilômetros até ser localizada por um carroceiro a aproximadamente 4 km da comunidade onde mora.

Leia mais: Varredura em rio não encontra vestígios de irmãos desaparecidos

Anderson havia saído com os primos para colher maracujás em uma área de vegetação no quilombo São Sebastião dos Pretos. Os dois continuam desaparecidos.