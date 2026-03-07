Anderson Kauan, primo dos irmãos Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, desaparecidos desde 4 de janeiro, foi encontrado nu e com sintomas de fraqueza depois de ter passado três dias perdido em uma área de mata em Bacabal, no Maranhão. A criança percorreu cerca de 20 quilômetros até ser localizada por um carroceiro a aproximadamente 4 km da comunidade onde mora.
Anderson havia saído com os primos para colher maracujás em uma área de vegetação no quilombo São Sebastião dos Pretos. Os dois continuam desaparecidos.
Segundo relato do próprio menino, ele atravessou um charco durante o trajeto e ficou molhado. Com a roupa pesada e caindo do corpo, já que perdeu 8kg, tirou o calção e a camisa, que foram encontrados posteriormente pelas equipes de busca.
Durante o período perdido na mata, Kauan enfrentou frio e falta de alimento. Ele também contou aos socorristas que passou uma noite com os primos em uma cabana abandonada. Cães farejadores identificaram rastros das crianças até a margem do rio Mearim, onde as buscas ainda são mantidas.
