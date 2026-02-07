A Justiça do Rio de Janeiro revogou nesta sexta-feira (6) a liberdade condicional concedida ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte de Eliza Samudio. A decisão da Vara de Execuções Penais atendeu a um pedido do Ministério Público estadual.

Com a medida, Bruno tem cinco dias para se apresentar ao sistema penitenciário e retornar ao regime semiaberto. Caso não cumpra a determinação, poderá ser expedido mandado de prisão.

A revogação ocorreu após a VEP constatar que intimações enviadas para formalizar o benefício da liberdade condicional retornaram negativas. Segundo o juízo, o ex-atleta não compareceu ao ato oficial de concessão do livramento.