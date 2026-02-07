07 de fevereiro de 2026
Justiça revoga liberdade condicional do ex-goleiro Bruno

Reprodução/@oficialbrunogoleiro/Instagram
Nos últimos dias, ele publicou nas redes sociais imagens no Maracanã, o que gerou repercussão.

A Justiça do Rio de Janeiro revogou nesta sexta-feira (6) a liberdade condicional concedida ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte de Eliza Samudio. A decisão da Vara de Execuções Penais atendeu a um pedido do Ministério Público estadual.

Com a medida, Bruno tem cinco dias para se apresentar ao sistema penitenciário e retornar ao regime semiaberto. Caso não cumpra a determinação, poderá ser expedido mandado de prisão.

A revogação ocorreu após a VEP constatar que intimações enviadas para formalizar o benefício da liberdade condicional retornaram negativas. Segundo o juízo, o ex-atleta não compareceu ao ato oficial de concessão do livramento.

Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio. Preso em 2013, passou ao regime semiaberto em 2019 e obteve liberdade condicional em janeiro de 2023. Nos últimos dias, ele publicou nas redes sociais imagens no Maracanã, o que gerou repercussão.

*Com informações do G1

