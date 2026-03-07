O presidente Lula (PT) tem 46% de rejeição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 45%, ficando empatados tecnicamente nesse quesito, segundo pesquisa Datafolha.

Leia mais: Flávio protocola PEC pelo fim da reeleição à Presidência

Quando os eleitores são questionados sobre em que não votariam de jeito nenhum no primeiro turno, Lula e Flávio têm os maiores índices dentre possíveis nomes para a disputa à Presidência.