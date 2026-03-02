O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Planalto, protocolou nesta segunda-feira (2) uma PEC (proposta de emenda à Constituição) para acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República. O texto obteve assinaturas de 30 senadores -eram necessárias 27.

A proposta mantém a possibilidade de reeleição para os demais cargos, incluindo governadores e prefeitos.

Os senadores que apoiaram a PEC são do PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, Podemos e MDB.