Uma microcâmera escondida dentro de uma tomada foi encontrada nesta quarta-feira (4) no banheiro de uma empresa em Içara, no sul de Santa Catarina. O equipamento foi encontrado por uma funcionária que trabalha há poucos dias no setor de vendas da empresa.

A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o equipamento. A partir dos depoimentos colhidos, a PM fez um termo circunstanciado por registro não autorizado da intimidade sexual e perturbação do trabalho ou sossego alheio.

A empresa, chamada SS Solar Energia, atua desde 2017 no mercado fotovoltaico e tem sede física às margens da SC-445, no bairro Vila Nova. Em nota publicada em uma rede social, a direção da empresa afirmou que "fomos pegos de surpresa e imediatamente tomamos as medidas necessárias para que a Justiça esclareça este assunto".