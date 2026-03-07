Segundo os advogados, o óbito foi declarado às 18h55, após o encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado por volta das 10h15 do mesmo dia. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário” e apontado como ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, morreu na noite desta sexta-feira (6). A informação foi confirmada pela defesa do investigado.

Mourão foi preso na Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Ele estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais quando, segundo a corporação, atentou contra a própria vida.

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. De acordo com o diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, toda a ação e o atendimento prestado foram registrados por câmeras.

As investigações indicam que Mourão tinha papel central na organização criminosa, com atuação em monitoramento de alvos, obtenção ilegal de dados e intimidação. Relatório também aponta indícios de que ele receberia R$ 1 milhão mensais pelos serviços ilícitos atribuídos ao grupo.