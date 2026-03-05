Testemunha contou que ocupantes ficam em pânico quando elevador começou a despencar. O gestor de marketing Gabriel Teles relatou o desespero vivido por quem estava dentro do local. "Eu entrei no elevador no 7º andar e já demonstrava um desnivelamento do andar com o vagão. Quando chegou no 9º, as quatro senhoras, inclusive a senhora que estava cirurgiada, entraram. O vagão tentou pegar força para ir até o 11º, só que, no 10º, ele nem fechou a porta, ficou a porta do elevador aberta e ele começou a despencar", contou à TV Globo.

Manutenção dos elevadores está em dia, segundo o advogado da galeria. Jadson Almeida esclareceu que a ocorrência pode estar relacionada a oscilações no fornecimento de energia elétrica e ao excesso momentâneo de carga na cabine. "Imediatamente após o acionamento da empresa responsável pela manutenção técnica dos elevadores, equipe especializada foi deslocada ao local, realizando o resgate seguro das pessoas em aproximadamente cinco minutos", disse em nota enviada ao UOL.

"Importante ressaltar que tais procedimentos não representam falha estrutural ou colapso do equipamento, mas sim mecanismos de proteção previstos no próprio sistema de segurança dos elevadores, desenvolvidos justamente para preservar a integridade dos usuários e do equipamento", disse Jadson Almeida, advogado da galeria.