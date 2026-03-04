Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, tentou tirar a própria vida enquanto estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, nesta quarta-feira (4). Ele foi preso pela manhã durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

Segundo a PF, agentes que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciaram manobras de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os primeiros atendimentos, o investigado foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica.