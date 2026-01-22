As buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, que desapareceram no dia 4 de janeiro, quando saíram para brincar no interior de Bacabal (MA), chegaram ao 19º dia sem pistas sobre o paradeiro das crianças.

Uma nova etapa de buscas iniciada no domingo (18) incluía a inspeção de um trecho de 19 km do rio Mearim por mergulhadores com o apoio da Marinha e uso de um equipamento sonar, que permite fazer varredura de áreas do rio, para identificar a presença de objetos ou anomalias sob a água, mas nada foi encontrado.

O chefe da Capitania dos Portos do Maranhão, Ademar Augusto Simões Júnior, disse na tarde desta quinta-feira (22) que nada foi encontrado nas varreduras realizadas ao longo do leito do rio, com atenção especial a 11 pontos considerados prioritários.