Um novo temporal que atingiu Juiz de Fora, zona da mata de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (25), inundou o trecho de um hospital, alagou vias, impedindo a passagem de serviços essenciais, e causou novos desmoronamentos.

Leia mais: Mulher resiste à enxurrada por 3h agarrada a poste; VÍDEO

O subsolo do Hospital de Pronto Socorro, um dos principais da cidade, inundou. O pavimento abriga a parte administrativa, como almoxarifado e refeitório. Segundo a prefeitura, não houve suspensão nos atendimentos.