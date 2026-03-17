Uma mulher de 44 anos morreu nesta terça-feira (17) após um quadro de suspeita de intoxicação alimentar em Pombal. Outras 113 pessoas procuraram atendimento médico depois de consumirem pizza numa pizzaria da cidade, no Sertão paraibano.

A vítima, identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, estava internada no Hospital Regional de Pombal desde segunda-feira (16), com diarreia, vômitos e dor abdominal. Segundo a unidade, ela apresentou rápida piora clínica, foi encaminhada à UTI em estado gravíssimo e morreu por volta das 9h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes relataram sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar. Eles foram atendidos na UPA e no Hospital Regional da cidade.