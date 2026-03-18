Internado desde 25 de fevereiro após sofrer acidente de moto em São Paulo, o humorista Marquito apresenta evolução no quadro clínico, segundo a esposa, Milva Maia. Ele foi transferido recentemente para o Hospital Beneficência Portuguesa.

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Em vídeo nas redes sociais, Milva negou rumores de abandono e afirmou que a família acompanha a recuperação. As filhas, que moram no interior, mantêm contato frequente por videochamada. Ela também destacou o apoio do apresentador Ratinho, que liga diariamente, já fez visitas e se colocou à disposição para ajudar.