Internado desde 25 de fevereiro após sofrer acidente de moto em São Paulo, o humorista Marquito apresenta evolução no quadro clínico, segundo a esposa, Milva Maia. Ele foi transferido recentemente para o Hospital Beneficência Portuguesa.
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Em vídeo nas redes sociais, Milva negou rumores de abandono e afirmou que a família acompanha a recuperação. As filhas, que moram no interior, mantêm contato frequente por videochamada. Ela também destacou o apoio do apresentador Ratinho, que liga diariamente, já fez visitas e se colocou à disposição para ajudar.
De acordo com a esposa, o artista foi colocado em coma induzido no primeiro dia devido a múltiplas fraturas, incluindo costela e clavícula, mas saiu do procedimento no dia seguinte. Atualmente, ele fala e realiza sessões de fisioterapia.
Marquito passou mal enquanto pilotava a motocicleta na Vila Gustavo, na zona norte da capital paulista, perdeu o controle do veículo e caiu. Ele foi socorrido ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde passou por cirurgia, e depois transferido para a nova unidade.
Com informações do Metrópoles.