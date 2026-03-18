O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informou hoje ter adequado o procedimento de avaliação dos exames práticos de direção para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no estado. Com a alteração, não haverá mais faltas eliminatórias automáticas para os futuros condutores.

Detran-SP afirma que já ajustou o procedimento de avaliação do exame prático para seguir os critérios da Resolução Contran nº 1.020/2025. As mudanças valem para a prova de direção veicular aplicada no estado de São Paulo e já estão em vigor.

Novo modelo de avaliação retira faltas eliminatórias automáticas. Em vez disso, o candidato passa a somar pontos conforme condutas observadas durante o exame que correspondam a infrações de trânsito.