Um casal de irmãos desapareceu durante uma trilha de subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, em uma área de divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo.

Leia mais: MP denuncia jovem por omissão de socorro a colega na trilha

Juliana Peixoto Ribeiro, 27, e Jonatan Peixoto Ribeiro, 24, desapareceram na madrugada de segunda-feira (23). Buscas para encontrá-los são realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, com a ajuda de militares de Minas Gerais.