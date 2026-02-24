O corpo de uma mulher de 41 anos foi localizado na madrugada desta terça-feira (24) em uma parada de ônibus na Vila do Sossego, às margens da BR-020, no Distrito Federal. Não havia sinais aparentes de violência, e a suspeita inicial é de morte natural.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, a vítima não aparentava estar em situação de rua. A identidade dela ainda não havia sido confirmada até a última atualização.