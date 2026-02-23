O influenciador Hassan Azteca, de 21 anos, virou tema de discussão nas redes sociais ao afirmar que não pretende trabalhar porque “não deu consentimento” para nascer e, por isso, considera que os pais têm a obrigação de sustentá-lo.

A declaração foi feita durante entrevista ao também influenciador Ramiro Bilbao. Em vídeo que circula nas plataformas digitais, Hassan é direto: como não escolheu vir ao mundo, não deveria ser cobrado a ingressar no mercado de trabalho.

A fala rapidamente dividiu opiniões. Parte dos internautas reagiu com ironia, enquanto outros criticaram o posicionamento. Também houve quem questionasse qual seria o plano do jovem para o futuro, especialmente após a eventual ausência dos pais.