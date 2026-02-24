O ator Everton Gileade Claudino, de 38 anos, foi preso em flagrante após agredir um pedinte no Terminal Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo. O caso aconteceu nesta semana, enquanto ele e a esposa aguardavam um ônibus.

De acordo com o depoimento da mulher, o pedinte se aproximou do casal e afirmado que ela era o “amor da vida” dele, caminhando em sua direção com os braços estendidos. Segundo relato do próprio ator à polícia, a agressão foi cometida após o suposto assédio.

Testemunhas informaram que o homem foi encontrado desacordado e ensanguentado no chão. Uma vigilante do terminal, que atendeu a ocorrência inicialmente, disse ter sido xingada e ameaçada pelo ator enquanto aguardava a chegada da polícia.