24 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PELA HONRA DA ESPOSA

Ator é preso após espancar pedinte em terminal de SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Street View
O caso aconteceu nesta semana, enquanto ele e a esposa aguardavam um ônibus.
O caso aconteceu nesta semana, enquanto ele e a esposa aguardavam um ônibus.

O ator Everton Gileade Claudino, de 38 anos, foi preso em flagrante após agredir um pedinte no Terminal Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo. O caso aconteceu nesta semana, enquanto ele e a esposa aguardavam um ônibus.

De acordo com o depoimento da mulher, o pedinte  se aproximou do casal e afirmado que ela era o “amor da vida” dele, caminhando em sua direção com os braços estendidos. Segundo relato do próprio ator à polícia, a agressão foi cometida após o suposto assédio.

Testemunhas informaram que o homem foi encontrado desacordado e ensanguentado no chão. Uma vigilante do terminal, que atendeu a ocorrência inicialmente, disse ter sido xingada e ameaçada pelo ator enquanto aguardava a chegada da polícia.

Claudino admitiu em depoimento que desferiu socos e chutes contra o pedinte, alegando que agiu para defender a companheira. Ele foi autuado por ameaça e tentativa de homicídio.

Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários