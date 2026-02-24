A aposentada Maria Aparecida, de 52 anos, espera há mais de 400 dias por consulta e cirurgia de amputação no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela sofre de micetoma eumicótico, infecção fúngica adquirida há cerca de 30 anos após ferida no pé direito.

Moradora de Águas Lindas de Goiás, Maria contraiu a doença em 1996, quando vivia na zona rural de Alexânia (GO). Segundo a família, o problema começou como um pequeno nódulo e evoluiu ao longo dos anos, sem resposta aos medicamentos antifúngicos. Atualmente, é acompanhada no Hospital Universitário de Brasília.

De acordo com os médicos, a infecção atingiu o sistema ósseo e há risco de sepse caso avance para a corrente sanguínea. A paciente entrou na fila para a cirurgia em 13 de janeiro de 2025 e ocupa a 31ª posição, somando 405 dias de espera.