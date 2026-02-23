Com o fim do Carnaval, cresce a busca dos brasileiros pelo próximo feriado nacional em 2026. Veja, a seguir, o calendário oficial.

O próximo feriado nacional no Brasil após o Carnaval será a Sexta-feira Santa, celebrada em 3 de abril de 2026. A data, que marca a Paixão de Cristo, sempre cai em uma sexta-feira e, por isso, já garante um fim de semana prolongado para grande parte dos trabalhadores.

Poucos dias depois, o país terá outro feriado importante: Tiradentes, em 21 de abril, que em 2026 cairá em uma terça-feira. Dependendo da decisão de empresas e órgãos públicos, pode haver possibilidade de emenda com o fim de semana anterior.