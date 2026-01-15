O Ministério Público do Paraná denunciou Thayane Smith por omissão de socorro por ter deixado o amigo Roberto Farias, de 19 anos, durante trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Para o MPPR, a jovem tinha conhecimento de que o rapaz estava em situação de risco e, mesmo assim, não prestou ajuda.
Roberto desapareceu no dia 1º de janeiro, após ficar para trás na trilha de retorno e se perder do grupo. As buscas duraram cinco dias, até que ele fosse localizado em uma chácara em Antonina, no litoral do Paraná, a cerca de 20 quilômetros do ponto onde se separaram. Segundo a investigação, o jovem estava fisicamente debilitado, com dificuldade para caminhar, e enfrentou condições adversas como chuva, frio, neblina e trilha de alta dificuldade.
O entendimento do Ministério Público diverge da decisão da Polícia Civil, que arquivou o inquérito. Para a Promotoria, Thayane não demonstrou intenção de auxiliar nas buscas e priorizou o próprio bem-estar, mesmo após alertas de outros montanhistas sobre os riscos envolvidos.
Além da denúncia criminal, o MPPR pede que a jovem pague indenização de três salários mínimos ao rapaz e multa destinada ao Corpo de Bombeiros de Campina Grande do Sul, que atuou nas buscas. Também é sugerido o cumprimento de serviços comunitários junto à corporação.
A defesa informou que o processo corre em segredo de justiça e que ainda analisa o caso.
*Com informações da Banda B