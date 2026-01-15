O Ministério Público do Paraná denunciou Thayane Smith por omissão de socorro por ter deixado o amigo Roberto Farias, de 19 anos, durante trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Para o MPPR, a jovem tinha conhecimento de que o rapaz estava em situação de risco e, mesmo assim, não prestou ajuda.

Leia mais: Jovem que se perdeu em trilha reencontra amiga

Roberto desapareceu no dia 1º de janeiro, após ficar para trás na trilha de retorno e se perder do grupo. As buscas duraram cinco dias, até que ele fosse localizado em uma chácara em Antonina, no litoral do Paraná, a cerca de 20 quilômetros do ponto onde se separaram. Segundo a investigação, o jovem estava fisicamente debilitado, com dificuldade para caminhar, e enfrentou condições adversas como chuva, frio, neblina e trilha de alta dificuldade.