A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira (25) para condenar os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia já votaram pela condenação.
Relator do caso, Moraes também votou pela absolvição do delegado Rivaldo Barbosa em relação aos homicídios, por entender que não há provas suficientes para condená-lo pelas mortes.
Os cinco réus respondem por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado ocorrido em março de 2018, no centro do Rio. Os irmãos Brazão e Robson Calixto Fonseca também são acusados de integrar organização criminosa.
Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o crime teria sido motivado por divergências políticas e interesses ligados à atuação de milícias na Zona Oeste do Rio. A acusação sustenta que o plano foi articulado ao longo de meses e executado pelo ex-policial Ronnie Lessa, que firmou acordo de delação premiada.