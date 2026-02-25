A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira (25) para condenar os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia já votaram pela condenação.

Leia mais: STF julga acusados de mandar matar Marielle e Anderson

Relator do caso, Moraes também votou pela absolvição do delegado Rivaldo Barbosa em relação aos homicídios, por entender que não há provas suficientes para condená-lo pelas mortes.