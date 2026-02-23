Serão analisadas as acusações contra Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, apontados como mentores intelectuais do atentado. Também respondem ao processo Ronald Paulo de Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca, suspeitos de participação na articulação do crime.

Quase oito anos após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça (24) o julgamento dos acusados de serem os mandantes do crime. As sessões da Primeira Turma também continuam na quarta-feira (25).

O caso tramita no STF devido ao foro privilegiado de Chiquinho Brazão à época da prisão. Os réus presos foram autorizados a acompanhar o julgamento por videoconferência.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República sustenta que o assassinato teve como pano de fundo disputas fundiárias na Zona Oeste do Rio, dominada por milícias, e interesses ligados à exploração imobiliária ilegal. Segundo a acusação, a atuação política de Marielle, marcada por denúncias contra milicianos, teria contrariado os interesses do grupo.

Na fase final do julgamento, os ministros decidirão pela condenação ou absolvição dos acusados e, em caso de culpa, definirão as penas.