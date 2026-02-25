O ganhador do prêmio Nobel de medicina de 2004, Richard Axel, renunciou ao cargo de diretor do Instituto de Estudo da Mente Zukerman da Universidade de Columbia após ser identificado em citações nos arquivos de Jeffrey Epstein.

Axel confirmou que era amigo de Epstein desde 2010, tendo ido diversas vezes à ilha onde o magnata promoveu encontros sexuais, alguns dos quais supostamente com a participação de menores de idade.