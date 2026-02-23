Uma médica veterinária foi indiciada, na última quinta-feira (19), por maus-tratos após ser flagrada agredindo cachorros durante procedimentos de banho e tosa em um pet shop de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

As agressões vieram à tona após denúncia anônima. Imagens de câmeras de segurança mostram a profissional empurrando e dando tapas nos animais para que não se mexessem. Em um dos trechos, ela atinge um cão de pequeno porte com a guia da coleira.