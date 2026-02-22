O governo britânico estuda apresentar um projeto de lei para retirar Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão ao trono. A proposta impediria que o irmão do rei viesse a assumir a Coroa, independentemente do desfecho da investigação policial em curso.

O ministro da Defesa, Luke Pollard, afirmou à BBC que a medida seria “a coisa certa a fazer”, mas ponderou que qualquer avanço deve ocorrer após a conclusão das apurações. Ele confirmou que o governo mantém diálogo com o Buckingham Palace sobre o tema.

Andrew, atualmente oitavo na linha sucessória, foi destituído de títulos, incluindo o de príncipe, em outubro de 2025, em meio à pressão por sua ligação com o financista Jeffrey Epstein. Na quinta-feira (19) ele foi liberado sob investigação após passar 11 horas detido sob suspeita de má conduta em cargo público - acusação que nega de veementemente.